Популярный артист Тима Белорусских признал свою вину по уголовному делу о наркотиках. Теперь дело против него и его знакомого передали в суд.
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Об этом сообщает Интерфакс.
"Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ", – говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2021 года Тиму задержала полиция в одном из игровых клубов в Минске. У него нашли гашиш и амфетамин. Певец был отпущен под залог, его знакомый находится под стражей.
Кто такой Тима Белорусских:
- Как Тима сам рассказывал, на момент выхода сделавшей его знаменитым песни "Мокрые кроссы" он работал официантом в ресторане
- Песня была выложена на YouTube в середине августа 2018 года. Спустя месяц она уже была в топе социальной сети "ВКонтакте" и стриминговых сервисов, откуда не выходит
- В частности, она достигла первой пятёрки музыкального сервиса Apple Music
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