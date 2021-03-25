Уголовное дело уже передали в суд.

Популярный артист Тима Белорусских признал свою вину по уголовному делу о наркотиках. Теперь дело против него и его знакомого передали в суд.

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Об этом сообщает Интерфакс.

"Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, которым инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ", – говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2021 года Тиму задержала полиция в одном из игровых клубов в Минске. У него нашли гашиш и амфетамин. Певец был отпущен под залог, его знакомый находится под стражей.

Кто такой Тима Белорусских:

Как Тима сам рассказывал, на момент выхода сделавшей его знаменитым песни "Мокрые кроссы" он работал официантом в ресторане

Песня была выложена на YouTube в середине августа 2018 года. Спустя месяц она уже была в топе социальной сети "ВКонтакте" и стриминговых сервисов, откуда не выходит

В частности, она достигла первой пятёрки музыкального сервиса Apple Music

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Автор: Диана Могилевич