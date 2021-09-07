Тимати сейчас отдыхает на острове Миконос.

Российский рэпер Тимати отправился в отпуск с украинской моделью и блогером Сашей Донец.

О девушке мало что известно. В Instagram она не указала никакую информацию о себе. Некоторые издания пишут, что ей 19 или 20 лет, и она переехала из Чернигова в Киев.

Также в сети появились фотографии, на которых пара запечатлена вместе во время прогулки по острову Миконос. Да и сама Саша в своем инста-блоге написала, что с новой стороны открыла для себя это место.

Напомним, Тимати был главным героем российской версии проекта "Холостяк". В финале шоу он выбрал Екатерину Сафарову, с которой впоследствии несколько раз появлялся на светских мероприятиях. Тогда он говорил, что Сафарова очаровала его своей легкостью и честностью. Также они несколько раз вместе отдыхали, и Тимати даже успел познакомить модель со своей семьей. Но что между ними произошло потом - неизвестно.

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Автор: Диана Могилевич