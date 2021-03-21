Певица видимо решила отдохнуть и укатила в отпуск.

Украинская певица TAYANNA опубликовала в Instagram занимательные фотографии.

Читайте такжеИзвестная модель, едва прикрыв соски, сверкнула грудью

Девушка позирует на мостике у речки в разных позах. Вероятно, она решила или просто потренироваться, или позаниматься йогой. На одном из фото певица в черном топе и шортиках стоит на голове. А уже на следующем фото она разводит ноги в шпагат, все также стоя на голове.

"Круто", "Молодец", "Ого", - пишут поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич