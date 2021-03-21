Певица восхитила сеть / instagram.com/tayanna_reshetnyak
Украинская певица TAYANNA опубликовала в Instagram занимательные фотографии.
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Девушка позирует на мостике у речки в разных позах. Вероятно, она решила или просто потренироваться, или позаниматься йогой. На одном из фото певица в черном топе и шортиках стоит на голове. А уже на следующем фото она разводит ноги в шпагат, все также стоя на голове.
"Круто", "Молодец", "Ого", - пишут поклонники.
Певица восхитила сеть / instagram.com/tayanna_reshetnyak
Певица восхитила сеть / instagram.com/tayanna_reshetnyak
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