Певица искупалась в проруби / instagram.com/tayanna_reshetnyak
Украинская певица Tayanna опубликовала в инста-сториз видео, на котором голышом ныряет в прорубь.
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По всей видимости, звезда решила закаляться. И это несмотря на то, что Водокрещение уже давно прошло.
При этом Tayanna изначально была повернута спиной к камере. Но после того как она нырнула, звезда развернулась к фотографу и прикрыла обнаженной грудь руками.
Певица искупалась в проруби / instagram.com/tayanna_reshetnyak
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