Видимо, Tayanna решила закаляться.

Украинская певица Tayanna опубликовала в инста-сториз видео, на котором голышом ныряет в прорубь.

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По всей видимости, звезда решила закаляться. И это несмотря на то, что Водокрещение уже давно прошло.

При этом Tayanna изначально была повернута спиной к камере. Но после того как она нырнула, звезда развернулась к фотографу и прикрыла обнаженной грудь руками.

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Автор: Диана Могилевич