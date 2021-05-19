Сегодня, 19 мая, Тарас Стадницкий отмечает свой день рождения.

Украинский комик, актер, шоумен Тарас Стадницкий сегодня отмечает свое 37-летие.

В честь его праздника рассказываем, какой путь он прошел, чтобы попасть на большие телеэкраны.

Стадницкий родился на хуторе Лозовая в семье простых рабочих. Его отец был водителем, а мама - швеей. В детстве Тарас хорошо учился, и даже окончил школу с золотой медалью. После этого он поступил на факультет прикладной математики и информатики Львовского университета имени Ивана Франко и закончил его с красным дипломом. И кто бы мог подумать, что в будущем он станет известным комиком.

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С 2002 года он играл в КВН. Первой попыткой участия в КВН была в университете, а в 2004 году начал выступать за львовскую команду "Набла". С 2012 - участник "Первой сельской сборной". Работал также в разное время в составе команд "Ребята из Интернета" и "Модель".

Сейчас же Тарас снимается в комедийном телесериале "Танька и Володька". Его партнершей является актриса Татьяна Песик. С начала сюжет, который был реализован еще в КВН, был идеей самой Татьяны. И образ влюбленной тернопольской парочки постепенно начал обрастать новыми историями и превратился уже в юмористические скетчи. Телесериал является частью проекта "Страна У" студии "Квартал 95".

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Автор: Диана Могилевич