Известный украинский актер и экс-участник проекта "Танцы со звездами" Тарас Цимбалюк рассказал, что ему сломали нос на съемках фильма.Читайте такжеСекс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк рассказал о предстоящей свадьбе
На своей странице в Instagram он сообщил, что врачи диагностировали у него закрытый перелом костей носа и наложили швы.
"Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили и принялись снимать. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного подскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы", – поделился актер.
Кто такой Тарас Цимбалюк
- Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.
- Он известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".
- Осенью 2020 года стал участником шоу "Танцы со звездами". Его называли самым сексуальным конкурсантом проекта.
- 13 сентября прошлого года во время эфира Цимбалюк сделал предложение своей девушке Тине Антоненко.
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