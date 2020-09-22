Санта Димопулос станцевала контемпорари.

На телеканале «1+1» состоялся четвертый прямой эфир главного танцевального шоу страны «Танцы со звездами». Вечер запомнился зрителям откровенными личными историями участников и чувственными номерами, среди которых эмоциональным стал номер пары Санты Димопулос и Макса Леонова.

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Год, который изменил жизнь - именно так звучала тема четвертого эфира шоу «Танцы со звездами». Своими выступлениями звездные участники рассказали зрителям о судьбоносных событиях своей жизни. Одним из самых откровенных было признание Санты Димопулос, которая рассказала о смерти близкого человека. Звезда рассказала, что пришла на проект, чтобы воплотить свою детскую мечту и мечту отца - танцевать. Ведь именно он когда-то впервые привел маленькую Санту в репетиционный зал. К сожалению, отец звезды умер. И после этого она оставила танцы.

Сегодня участие в шоу для Санты Димопулос - это возможность вернуться на сцену и воплотить мечту родного человека. Свое выступление звезда посвятила отцу и всем, кто борется с онкологией.

В студии «Завтрака с 1+1» певица, любящая жена и мама двоих детей Санта Димопулос рассказала о том, как проект изменил ее жизнь и поделилась впечатлениями от своего выступления.

«Это выступление было для меня эмоционально очень сложным - я не из тех людей, которые привыкли показывать другим, что происходит в душе. Я всегда стараюсь быть, выглядеть сильной. А в эфире состоялся переломный для меня момент, за который я очень благодарна. Мое выступление - это благодарность моему папе, а еще принятие эмоций той маленькой девочки»- призналась Санта.

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Автор: УНИАН