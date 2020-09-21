Alyona Alyona и Юрий Гурич покинули шоу "Танцы со звездами" / фото пресс-служба канала "1+1" 

За победу сражалось 12 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование. Выпуск был посвящен судьбоносным событиям в жизни участников. Впрочем, одной из пар не удалось достучаться до сердец зрителей.

Итоги 4 выпуска  шоу "Танцы со звездами" 2020

Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Alyona Alyona и Юрий Гурич, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.

Танцы со звездами 4 выпуск - результаты
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 40
  • Санта Димопулос и Макс Леонов - 39
  • Арам Арзуманян и Тоня Руденко - 36
  • Олег Винник и Алена Шоптенко - 36
  • Юлия Санина и Дмитрий Жук - 35
  • Сергей Мельник и Аделина Дели - 35
  • Ольга Фреймут и Илья Падзина - 35
  • Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 34
  • Тарас Цимбалюк и Яна Заец - 34
  • Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 30
  • Позитив и Юлия Сахневич - 29
  • Alyona Alyona и Юрий Гурич - 26

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

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Кто покинул "Танцы со звездами" после четвертого эфира

Так, в результате в зону риска попали три пары: Позитив и Юлия Сахневич, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Alyona Alyona и Юрий Гурич. Позитив и Юлия Сахневич получили иммунитет.

Проект "Танцы со звездами" оставили реперка Alyona Alyona и Юрий Гурич.

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Автор: Олег Давыгора