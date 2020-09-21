По сумме баллов от судей и зрительского голосования последнюю позицию заняла пара Alyona Alyona и Юрий Гурич.

20 сентября на канале "1+1" состоялся четвертый прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта "Танцы со звездами".

За победу сражалось 12 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование. Выпуск был посвящен судьбоносным событиям в жизни участников. Впрочем, одной из пар не удалось достучаться до сердец зрителей.

Итоги 4 выпуска шоу "Танцы со звездами" 2020

Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Alyona Alyona и Юрий Гурич, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина исполнили свои номера и получили оценки судей.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 40

Санта Димопулос и Макс Леонов - 39

Арам Арзуманян и Тоня Руденко - 36

Олег Винник и Алена Шоптенко - 36

Юлия Санина и Дмитрий Жук - 35

Сергей Мельник и Аделина Дели - 35

Ольга Фреймут и Илья Падзина - 35

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 34

Тарас Цимбалюк и Яна Заец - 34

Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 30

Позитив и Юлия Сахневич - 29

Alyona Alyona и Юрий Гурич - 26

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Кто покинул "Танцы со звездами" после четвертого эфира

Так, в результате в зону риска попали три пары: Позитив и Юлия Сахневич, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Alyona Alyona и Юрий Гурич. Позитив и Юлия Сахневич получили иммунитет.

Проект "Танцы со звездами" оставили реперка Alyona Alyona и Юрий Гурич.

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Автор: Олег Давыгора