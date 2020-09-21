В воскресенье, 20 сентября, состоялся четвертый эфир шоу "Танцы со звездами". Он был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь".
Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко выздоровели от коронавируса и впервые выступили на паркете. Пара показала зажигательную ча-ча-ча.
Юлия Санина и Дмитрий Жук станцевали пасадобль под песню Evanescence – Bring me to life.
Санта Димопулос и Макс Леонов показала чувственное контемпорари. Пара часто оказывается лидером в турнирной таблице.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк станцевали танго под хит группы "ВИА Гра".
Позитив и Юлия Сахневич исполнили фокстрот.
Alyona Alyona и Юрий Гурич исполнили зажигательный джайв. Пара покинула шоу.
Сергей Мельник и Аделина Дели показали страстную румбу. Экс-"холостяк" расшевелил зрителей своим голым торсом.
Сергей Танчинец и Яна Цибульская исполнили ча-ча-ча.
Ольга Фреймут и Илья Падзина станцевали контемпорари, которое не всем так легко дается.
Арам Арзуманян и Тоня Руденко продемонстрировали зрителям свои навыки в фокстроте.
Тарас Цымбалюк и Яна Заяц станцевали венский вальс.
Страстный Олег Винник и Алена Шоптенко показали пасадобль, который никого не оставил равнодушным.
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