Эфир был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь".

В воскресенье, 20 сентября, состоялся четвертый эфир шоу "Танцы со звездами". Он был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь".

Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко выздоровели от коронавируса и впервые выступили на паркете. Пара показала зажигательную ча-ча-ча.

Юлия Санина и Дмитрий Жук станцевали пасадобль под песню Evanescence – Bring me to life.

Санта Димопулос и Макс Леонов показала чувственное контемпорари. Пара часто оказывается лидером в турнирной таблице.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк станцевали танго под хит группы "ВИА Гра".

Позитив и Юлия Сахневич исполнили фокстрот.

Alyona Alyona и Юрий Гурич исполнили зажигательный джайв. Пара покинула шоу.

Сергей Мельник и Аделина Дели показали страстную румбу. Экс-"холостяк" расшевелил зрителей своим голым торсом.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская исполнили ча-ча-ча.

Ольга Фреймут и Илья Падзина станцевали контемпорари, которое не всем так легко дается.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко продемонстрировали зрителям свои навыки в фокстроте.

Тарас Цымбалюк и Яна Заяц станцевали венский вальс.

Страстный Олег Винник и Алена Шоптенко показали пасадобль, который никого не оставил равнодушным.

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Автор: Диана Могилевич