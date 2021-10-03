Судья шоу "Танцы со звездами" каждый эфир удивляет зрителей новым образом.

Судья шоу "Танцы со звездами", балерина Екатерина Кухар появилась на главном танцевальном паркете страны в неожиданном образе. Звезда перевоплотилась в Круэллу.

"- Я начинаю припоминать, что ты иногда не знала меры… - Значит, ты точно помнишь, как со мной весело", - подписала кадры Кухар.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. В комментариях они оставили много восторженных комментариев и буквально за полчаса поставили более 12 тысяч лайков.

"Тотальный восторг", "Красотка", "Шикарная", "Я ждала этот образ", "Просто вау", - пишут фолловеры.

Отметим, в таком образе Екатерина Кухар появилась в пятом выпуске шоу "Танцы со звездами", который посвящен культовым кинолентам.

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Екатерина Кухар - украинская прима-балерина Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко (с 1999 года), Заслуженная артистка Украины (2012); Народная артистка Украины (2018).

Вот уже несколько лет подряд Кухар является неизменной судьей шоу "Танцы со звездами". В новом сезоне в жюри с ней сидят Влад Яма и Макс Чмерковский. Также каждый эфир появляется приглашенный судья.

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Автор: Диана Могилевич