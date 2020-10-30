В воскресенье, 1 ноября, выйдет десятый эфир "Танцев со звездами". В этом выпуске шоу звездные пары обменяются партнерами и преобразятся в мистических героев.
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Танцевальный вечер будет посвящен Хэллоуину, паркет проекта превратится в мистический отель, в котором и будут разворачиваться все события.
"Танцы со звездами": как пройдет 10 эфир
Санта Димопулос в это воскресенье будет танцевать с партнером Надежды Мейхер Кириллом Васюком. Участники на паркете преобразятся в образы горничной и швейцара и иполнят фристайл.
Надежда Мейхер, в свою очередь, выйдет на паркет с Максом Леоновым. Пара примеряет на себя образы мистера и миссис Дракулы и будет танцевать венский вальс.
Ольга Фреймут попытается покорить фокстрот с Дмитрием Дикусаром, который в прошлом эфира вернулся на проект, чтобы временно заменить Дмитрия Жука. Телеведущая превратится на паркете в ведьму.
Юлия Санина будет танцевать с Ильей Падзиной фьюжн в образах Ангела и Демона.
Холостяк Сергей Мельник в это воскресенье выйдет на паркет с Яной Цыбульской. Пара превратится в вампиров и будет танцевать страстное танго.
А Сергей Танчинец будет поражать зрителей квикстепом вместе с Аделиной Дели в образах безумных клоунов.
Кто из звезд сядет в кресло судьи "Танцев со звездами"
В десятом эфире к тройке судей присоединится певица, народная артистка Украины и победительница первого обновленного сезона "Танцев со звездами" Наталья Могилевская.
Встречать участников на балконе будут ведущие утреннего шоу "Сніданок з 1+1": Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Людмила Барбир и Руслан Сеничкин.
"Танцы со звездами": специальные гости вечера
Специальными гостями вечера станут Наталья Могилевская, которая выполнит попурри песен "Місяць" и "Покохала", и финалист девятого сезона "Голосу країни" KHAYAT с телепремьерой песни "Темно".
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