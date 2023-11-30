Он будет убивать украинцев, как и другие оккупанты.

Известная телеведущая родом из Донецка Тутта Ларсен стала матерью оккупанта. Ее сын Лука отбыл в место прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ.

Как рассказала предательница в своем Telegram-канале, она не сразу согласилась с таким решением 18-летнего сына, но когда поняла, что он настроен решительно, приняла его позицию.

"Ну что. Вы спрашивали, как у Луки дела, куда после школы, какие планы. Теперь могу доложить. Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах Российской Федерации. Мы приняли не сразу, но когда поняли, что все серьезно, поддержали. Я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном", - заявила Тутта.

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Чем известна Тутта Ларсен

До окончания школы Тутта Ларсен жила с родителями и сестрой в Донецке, однако потом уехала в Москву, где поступила в университет.

После получения высшего образования она начала работать на телевидении и на радио. Также Тутта снялась в качестве приглашенного гостя в нескольких сериалах, в том числе и "Обреченная стать звездой".

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