Певица TARABAROVA получила "письмо счастья" за нарушение ПДД
11:24, 18 июня 2020Звезды
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Певица нарушила правила дорожного движения.
Тарабарова превысила скорость / фото viva.ua
Украинская певица Светлана Тарабарова опубликовала в Instagram-истории видео, на котором показывает, что ей пришло "письмо счастья" за превышение скорости на дороге.
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"Друзья, вы не поверите в Киеве начали работать камеры", - написала Тарабарова.
Также она отметила, что камеры будут дисциплинировать людей. В свою очередь певица пообещала, что больше нарушать правила дорожного движения не будет.
Как сообщал УНИАН, ранее TARABAROVA рассказала, на что потратила первую зарплату.
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