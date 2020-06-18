Певица TARABAROVA получила "письмо счастья" за нарушение ПДД

Певица нарушила правила дорожного движения.

Украинская певица Светлана Тарабарова опубликовала в Instagram-истории видео, на котором показывает, что ей пришло "письмо счастья" за превышение скорости на дороге.

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"Друзья, вы не поверите в Киеве начали работать камеры", - написала Тарабарова.

Также она отметила, что камеры будут дисциплинировать людей. В свою очередь певица пообещала, что больше нарушать правила дорожного движения не будет.

Как сообщал УНИАН, ранее TARABAROVA рассказала, на что потратила первую зарплату.

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