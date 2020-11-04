Певица показала новое фото.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке звезда предстала с новой прической. Длинные волосы цвета блонд она изменила на короткую розовую стрижку. Такая смена имиджа удивила фанатов. Но как оказалось, Светлана просто примерила парик. Необычный лук она дополнила кожаным приталенным пиджаком.

"Когда Halloween прошёл, а твоя дочь требует продолжения банкета", - написала певица.

Поклонники написали, что с такой прической Лобода похожа на актрису Джулию Робертс.

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Автор: Диана Могилевич