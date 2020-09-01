Лобода показала фото / instagram.com/lobodaofficial
Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, где лежит на единороге.
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На снимке девушка предстала в черном раздельном купальнике. А дополнили образ шляпа и темные солнцезащитные очки. Звезда лежит на надувном единороге в бассейне. На фоне бассейна видно море. Стоит отметить, что фанатам очень понравилось фото Лободы.
"Кусай меня огнём, царапай по венам", "Какие изгибы", "Идеальная", "Аппетитная", "Светлана, к вам хочется", - написали фанаты.
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