Певица показала новое фото.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, где лежит на единороге.

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На снимке девушка предстала в черном раздельном купальнике. А дополнили образ шляпа и темные солнцезащитные очки. Звезда лежит на надувном единороге в бассейне. На фоне бассейна видно море. Стоит отметить, что фанатам очень понравилось фото Лободы.

"Кусай меня огнём, царапай по венам", "Какие изгибы", "Идеальная", "Аппетитная", "Светлана, к вам хочется", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич