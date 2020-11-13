Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в черном мини-платье с пайетками. А на одном бедре красуется большой бант. Интересно, что платье сделано без бретелек и с глубоким декольте. А под такой наряд Лобода предпочла надеть капроновые колготки со звездочками.
Стоит отметить, что на фото певица выгнулась таким образом, чтобы было видно ее попу и худенькие ножки. Разумеется, фанаты не прошли мимо такого снимка. Более того, они отправляли Светлане истерические комментарии с восхищением.
"Королева", "Секс-символ всех времен и народов", "Лучшая из лучших", "Очень красивая", - написали поклонники.
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