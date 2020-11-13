Певица показала фото в мини-платье.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеСветлана Лобода шокировала фанатов новой прической

На снимке она позирует в черном мини-платье с пайетками. А на одном бедре красуется большой бант. Интересно, что платье сделано без бретелек и с глубоким декольте. А под такой наряд Лобода предпочла надеть капроновые колготки со звездочками.

Стоит отметить, что на фото певица выгнулась таким образом, чтобы было видно ее попу и худенькие ножки. Разумеется, фанаты не прошли мимо такого снимка. Более того, они отправляли Светлане истерические комментарии с восхищением.

"Королева", "Секс-символ всех времен и народов", "Лучшая из лучших", "Очень красивая", - написали поклонники.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич