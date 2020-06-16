Известного болливудского актера нашли мертвым в собственном доме

Родные Сушанта уже подтвердили его гибель.

34-летний актер Сушант Сингх Раджпут скончался в Мумбаи. Сушанта нашли в его собственной квартире без сознания.

Как сообщил представитель полиции Мумбаи Пранай Ашок в беседе с Times of India, артист покончил с собой. Сейчас ведется расследование, никакой записи при Сушанте Сингхе Раджпуте найдено не было. В последние годы болливудский красавчик активно развивал карьеру и снимался в телесериалах и полнометражных фильмах.

Известно, что он дружил со звездой индийского кино Приянкой Чопрой, она сообщила, что скорбит по другу.

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"Надеюсь, где бы ты ни был, что ты обрел покой. Слишком рано ушел. Никогда не забуду наши разговоры об астрофизике на рассвете. Все слова теряют смысл. Покойся с миром, Сушант", — написала Приянка в Twitter.

Родные Сушанта уже подтвердили его гибель.

"Просим поклонников помнить о нем, радоваться за его жизнь и успехи, как и раньше. Просим СМИ уважать наше право на личную жизнь в это скорбное время", — цитирует обращение близких звезды The Sun.

Известно, что за несколько дней до суицида Сушанта Сингха Раджпута скончалась его экс-менеджер, 28-летняя Диша Салиан.

Как сообщал ранее УНИАН, умер звезда фильмов "Спортлото-82" и "Самая обаятельная и привлекательная" Михаил Кокшенов.

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