Екатерина Кухар показала снимок с выступления.

Известная балерина, судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она предстала со своим супругом Александром Стояновым. Фото было сделано во время их выступления.

Александр стоит на сцене и на одной руке держит Кухар, в то время как она в балетной пачке демонстрирует свой шпагат.

"Желаю вам открытых театров, полных залов и громких аплодисментов", - так поздравила Кухар украинцев с Международным днем танца, который был 29 апреля.

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Автор: Диана Могилевич