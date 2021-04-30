Кухар показала шпагат / instagram.com/ekaterinakukhar_official
Известная балерина, судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она предстала со своим супругом Александром Стояновым. Фото было сделано во время их выступления.
Александр стоит на сцене и на одной руке держит Кухар, в то время как она в балетной пачке демонстрирует свой шпагат.
"Желаю вам открытых театров, полных залов и громких аплодисментов", - так поздравила Кухар украинцев с Международным днем танца, который был 29 апреля.
Кухар показала шпагат / instagram.com/ekaterinakukhar_official
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