Малыш попал в больницу с сильной аллергической реакцией.

Младший сын известного актера Алека Болдуина попал в больницу с сильной аллергической реакцией.

Читайте также38-летняя эпатажная Ники Минаж снялась топлес

8-месячный Эдуардо начал блевать, поэтому было принято решение срочно везти его в госпиталь. Мама ребенка Хилария Болдуин написала в Instagram, что это был "страшный опыт". При этом ни у одного из детей никогда не было аллергии и пока неизвестно, что ее спровоцировало.

"Я еще не знаю чего, но это был один из тех ужасных моментов, которых боятся родители. У моих детей нет аллергии, так что это было впервые. Неважно, сколько у вас детей, всегда есть моменты, которые нас потрясут, потому что мы никак не можем подготовиться. Это было после того, как ему (ребенку, - УНИАН) стало лучше, рвота на моей одежде высохла, и мой друг отправил фотографию Алеку (который уехал на работу), чтобы сообщить ему, что все будет хорошо", - написала Хилария.

Отметим, что Алек Болдуин и Хилария Болдуин поженились в 2012 году. У пары шестеро детей, одного из которых родила суррогатная мать.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич