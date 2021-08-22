На замену Осадчей пришла Александра Зарицкая.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая стала ведущей программы "Светская жизнь".

В рамках программы певица взяла несколько интервью у звезд - у певицы Ольги Горбачевой, у солистки группы Go_A Екатерины Павленко, а также у дзюдоистки Дарьи Билодид.

"Друзья, я сегодня в роли Екатерины Осадчей снимаю "Светскую жизнь", - сказала Зарицкая.

Отметим, 19 августа постоянная ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая в третий раз стала мамой. Пока звезда приходит в себя после родов, ей на замену пришла Александра Зарицкая. Но уже совсем скоро зрители вновь увидят Осадчую в любимой программе.

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Автор: Диана Могилевич