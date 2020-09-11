Ким Кардашьян появилась в обтягивающем наряде / фото instagram.com/kimkardashian
Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян показала фото в белье собственного бренда Skims.
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Фотография звезды опубликована на ее странице в Instagram. На снимке в одежде из собственной коллекции Ким позирует в белом обтягивающем боди.
В кадрах фигура Кардашьян завораживает: у нее тонкая талия и широкие идеальные бедра без целлюлита.
В комментариях многие восхищены тем, как выглядит знаменитость: "Вау!", "Это очень горячо!", "Она — идеальная", "Сплошной секс!".
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