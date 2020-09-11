Такой наряд подчеркнул все прелести знаменитости.

Известная во всем мире теледива Ким Кардашьян показала фото в белье собственного бренда Skims.

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Фотография звезды опубликована на ее странице в Instagram. На снимке в одежде из собственной коллекции Ким позирует в белом обтягивающем боди.

В кадрах фигура Кардашьян завораживает: у нее тонкая талия и широкие идеальные бедра без целлюлита.

В комментариях многие восхищены тем, как выглядит знаменитость: "Вау!", "Это очень горячо!", "Она — идеальная", "Сплошной секс!".

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Автор: Ольга Робейко