Девушке было всего 34 года.

Известная британская певица-трансгендер, продюсер и диджей Софи Ксеон (Sophie) погибла в результате несчастного случая в возрасте 34 лет.

Читайте такжеУмер легендарный продюсер Фил Спектор, сидевший в тюрьме за убийствоОб этом пишет Pitchfork со ссылкой на заявление лейбла Transgressive and Future Classic.

Сообщается, что Софи умерла утром 30 января в Афинах, она сорвалась с высоты:

«Забралась повыше, чтобы посмотреть на полную луну, поскользнулась и упала».

Певица Sophie: что о ней известно

Софи родилась в Глазго в 1986 году.

Первый сингл Nothing More to Say вышел в феврале 2013 года.

Всемирная известность пришла к ней после выпуска трека Bipp, которую журнал Pitchfork включил в список лучших песен 2010-2014 годов.

Ее единственный сольный альбом Oil of Every Pearlʼs Un-Insides вышел в 2018 году и был номинирован на премию «Грэмми». Он стал не только олицетворением сдвига для западной музыкальной индустрии в понимании границ социальных гендерных ролей, маскулинности и фемининности, но и авангардным хитом.

Кроме сольного творчества, Софи сотрудничала с Мадонной, Леди Гага, Charli XCX и другими поп-исполнителями.

В 2017 году Софи совершила каминг-аут как трансгендерная женщина.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц