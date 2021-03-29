Евдокименко показала фото / instagram.com/iamsofiaeve
19-летняя внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко искупалась в солнечных лучах на фото.
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Девушка предстала в леопардовом мини-платье с модными рукавами-буфами. Судя по геолокации, Соня вышла на террасу одного из ресторанов в Нью-Йорке. Также Евдокименко для полноценного образа решила распустить свои длинные русые локоны.
"Красотка", "Красивые поза, платье, прическа", "Вай какая", - написали поклонники.
Евдокименко показала фото / instagram.com/iamsofiaeve
Кто такая Соня Евдокименко:
- Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару
- Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой
- Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев
- Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели
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