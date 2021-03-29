Соня Евдокименко опубликовала в Instagram яркий снимок.

19-летняя внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко искупалась в солнечных лучах на фото.

Читайте такжеБритни Спирс показала, как выглядела 20 лет назад

Девушка предстала в леопардовом мини-платье с модными рукавами-буфами. Судя по геолокации, Соня вышла на террасу одного из ресторанов в Нью-Йорке. Также Евдокименко для полноценного образа решила распустить свои длинные русые локоны.

"Красотка", "Красивые поза, платье, прическа", "Вай какая", - написали поклонники.

Кто такая Соня Евдокименко:

Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару

Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев

Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич