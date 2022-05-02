Екатерина Павленко будет объявлять баллы от Украины.

Солистку группы Go_A Екатерину Павленко пригласили стать спикером Евровидение-2022. Об этом сообщило "Суспільне".

Екатерина объявит баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине.

"Мне очень приятно стать частью нынешнего Евровидения. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно осознавать, что у меня есть возможность сделать кого-то еще счастливее", - отметила Екатерина.

Известно, что "Евровидение-2022" состоится в Турине 10, 12 и 14 мая. Согласно жеребьевке, Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале под шестым номером. Букмекеры уже несколько раз составляли и обновляли свои прогнозы - Kalush Orchestra остается лидером.

Напомним, Kalush Orchestra выпустили новую версию трека "Stefania" для Евровидения.

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