Дмитрий Шуров заговорил о сложностях в семейной жизни.

Украинский артист Дмитрий Шуров в программе "Светская жизнь" заговорил о трудностях в отношениях с супругой.

По его словам, карантин оказал значительное внимание на их отношения с женой Ольгой. При этом Шуров добавил, что это не первый раз, когда ему пришлось спасать свой брак.

"Еще в первый год наших отношений развод на веки вечные - было нормой. И после того много было таких вещей. Но сейчас, каждый год я чувствую насколько глубокими становятся эти отношения. Допускаю, что определенные браки могут даже в другие жизни переходить. Я, по крайней мере, в это верю", - поделился Шуров.

Отметим, Шуров женат на Ольге Таракановской (Шурова). Пара воспитывает сына Льва, который родился в 2003 году. Вместе с семьей Дмитрий живёт в Киеве.

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Автор: Диана Могилевич