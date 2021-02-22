21 февраля звезда "Игры престолов" праздновала день рождение.

Американский певец Джо Джонас поздравил свою супругу, актрису Софи Тернер с днем рождения.

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Он опубликовал в Instagram две фотографии звезды. На одной из них она позирует в стильном костюме и удлиненном пальто. А разбавила Софи сдержанный "лук" очками и массивной сумкой. А вот на втором фото девушка сидит на стуле в голубом объемном худи с капюшоном на голове.

"С Днем Рождения, детка. У тебя два настроения, и я люблю их в равной степени", - подписал Джо снимки.

Тернер также поделилась фотографиями с торжества. Она поблагодарила всех за поздравления.

"Спасибо за пожелания на день рождения! 25-летняя и процветающая", - написала она.

Софи Тернер и Джо Джонас: что известно

Джо Джонас и Софи Тернер являются достаточно веселой парой. При виде папарацци на улице они всегда кривляются в камеру

В 2019 году они узаконили свои отношения

У пары летом 2020 года родилась дочь Уилла, с которой они проводят много времени вместе

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Автор: Диана Могилевич