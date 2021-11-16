Ирина Поплавская ответила на вопросы поклонников в инста-сториз.

Украинская актриса, главная героиня сериала "Моя улюблена Страшко" Ирина Поплавская решила поиграть с поклонниками в игру "Было/не было".

Так, фанатов очень интересует, как сложились отношения Ирины и ее сериального босса Александра Соколова вне проекта. Поклонники расспросили об этом актрису, а также поинтересовались был ли у них секс.

Что касается секса, Ирина отметила, что она "таким не занимается". А вот на вопрос об отношениях с партнером по сериалу, Поплавская сказала: "Одно сердце на двоих, любовь, планы на жизнь и будущее, ребенок".

Также актриса добавила, что у них с Александром хорошие теплые отношения. Кроме того, девушка назвала его сладеньким котенком и своей вишенкой.

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Сериал рассказывает о жизни девушки, которая устроилась на работу ассистентом директора крупной косметической компании. Попав в мир красивых и богатых, героиня чувствует себя неуютно, но она не из тех, кто бежит от вызовов. Украинская адаптация сериала отличается от оригинального формата.

Отметим, в первом сезоне было 48 серий. Ожидается второй сезон.

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Автор: Диана Могилевич