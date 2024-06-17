Дмитрий Гордон опубликовал видео с пышнотелой женщиной / Скриншот с видео

Известный украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон высмеял женщин с пышными формами. Поклонники знаменитости негативно отреагировали на его шутку.

На своей странице в Instagram журналист опубликовал ролик. На нем изображена женщина с пышными формами. На кадрах девушка одета в голубовато-белую футболку и лосины. Она прогуливается по двору и демонстрирует свое тело. В подписи к видео Гордон намекнул, что женщина имеет лишний вес.

"Шикарная талия", - с иронией отметил Дмитрий, тем самым высмеяв фигуру девушки.

Видео дня
Скриншот из видео, которое опубликовал Гордон
Скриншот из видео

В комментариях под постом интервьюера его подписчики отреагировали по-разному. В частности, одни из них осуждали женщину за ее внешний вид, другие выражали свою жалость к ней, а третьи осудили шутливое сообщение Гордона и возмутились взглядами журналиста:

  • "Болезнь называется липедема. В Германии есть государственная программа на бесплатные операции таких больных. Это не смешно. Люди, что с вами случилось"
  • "Это не смешно, мне жаль ее".
  • "Это целая Италия, а не талия".
  • "Кентавр... Жаль девочку"
  • "Катастрофа человеческого тела!"

Напомним, ранее Дмитрий Гордон объяснил свою позицию по языковому вопросу. Он отметил, что в демократической стране все могут общаться, как хотят.

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