Подписчики журналиста уже успели отреагировать на его очередную шутку.

Известный украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон высмеял женщин с пышными формами. Поклонники знаменитости негативно отреагировали на его шутку.

На своей странице в Instagram журналист опубликовал ролик. На нем изображена женщина с пышными формами. На кадрах девушка одета в голубовато-белую футболку и лосины. Она прогуливается по двору и демонстрирует свое тело. В подписи к видео Гордон намекнул, что женщина имеет лишний вес.

"Шикарная талия", - с иронией отметил Дмитрий, тем самым высмеяв фигуру девушки.

Видео дня

В комментариях под постом интервьюера его подписчики отреагировали по-разному. В частности, одни из них осуждали женщину за ее внешний вид, другие выражали свою жалость к ней, а третьи осудили шутливое сообщение Гордона и возмутились взглядами журналиста:

"Болезнь называется липедема. В Германии есть государственная программа на бесплатные операции таких больных. Это не смешно. Люди, что с вами случилось"

"Это не смешно, мне жаль ее".

"Это целая Италия, а не талия".

"Кентавр... Жаль девочку"

"Катастрофа человеческого тела!"

Напомним, ранее Дмитрий Гордон объяснил свою позицию по языковому вопросу. Он отметил, что в демократической стране все могут общаться, как хотят.

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