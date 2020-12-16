Шакира надела открытое платье / instagram.com/shakira
Известная певица Шакира опубликовала в Instagram новую фотографию.
Читайте такжеИзвестная модель в стильном топе похвасталась своими формами
На снимке звезда позирует полуоборотом к камере. Она надела золотистое мини-платье с открытой спинкой. Волосы Шакира распустила, а на лицо нанесла яркий макияж, который завершила помадой винного оттенка. Образ получился очень откровенным и сексуальным.
"Шакира, что ты с нами делаешь?", "Ох, эти формы", "Сводишь с ума! Роскошная фигура", - написали фанаты.
Шакира надела открытое платье / instagram.com/shakira
Другие новости УНИАН:
- Лана Дель Рей выходит замуж - СМИ
- Тина Кароль показала обнаженное фото
- 52-летний звезда "Мстителей" полностью разделся для фото
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram