Певица предстала в откровенном платье.

Известная певица Шакира опубликовала в Instagram новую фотографию.

Читайте такжеИзвестная модель в стильном топе похвасталась своими формами

На снимке звезда позирует полуоборотом к камере. Она надела золотистое мини-платье с открытой спинкой. Волосы Шакира распустила, а на лицо нанесла яркий макияж, который завершила помадой винного оттенка. Образ получился очень откровенным и сексуальным.

"Шакира, что ты с нами делаешь?", "Ох, эти формы", "Сводишь с ума! Роскошная фигура", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич