"Воин света, ты где?": поклонники Михалка накинулись на кумира, игнорирующего протесты в родной Беларуси

Сергей Михалок активно поддерживал украинцев во время Революции достоинства, а его хит "Воины света" стал едва ли не гимном революции.

Поклонники Сергея Михалка раскритиковали певца за то, что он за два дня кровавых протестов в родной Беларуси никак их не прокомментировали.

Десятки гневных комментариев появились под его видеороликами на YouTube-канале. При том комментарии в своем Instagram-аккаунте Михалок отключил.

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Стоит отметить, что Михалок активно поддерживал украинцев во время Революции достоинства, а его хит «Воины света» стал едва ли не гимном революции и вдохновил украинских солдат после оккупации Россией Крыма и ОРДЛО.

"Эй! "Воин света"! Ты где спрятался? Твоя страна горит. Как никогда нужны твои песни", "Искренне не понимаю, почему человек, который столько сделал для борьбы с тараканом, когда это было трудно делать, сейчас "чиллит" на даче и ни словечка не скажет про свою родную Беларусь. Очень обидно","Михалок, ты где? Сейчас ты нужен людям!", "Ты сейчас, как никогда, нужен своему народу", "Сергей, скажи хоть пару фраз о ситуации на твоей Родине, поддержи земляков", "Когда в 2014 начался "кипиш" в Украине – Серега, ты поддержал Украину. Сейчас начинаются непонятки в твоей родной стране – ты молчишь... Что не так в тебе?".

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

Позже в ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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