Как оказалось, артист потерял голос.

Британский певец Сэм Смит должен был отыграть концерт в Манчестере, однако не смог исполнить все свои хиты. В инста-сториз он рассказал, что прямо на сцене потерял голос, поэтому был вынужден прервать выступление.

Он признался, что недавно поборол вирус, однако он никак не отражался на его самочувствии. Артист ранее успел отыграть несколько концертов, да и во время саундчека ему было хорошо.

Но уже на четвертой песне на концерте в Манчестере он понял, что не может петь. Поэтому он ушел за кулисы и попытался спасти ситуацию. Однако ему это не удалось.

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"Я не смог доиграть шоу до конца. Я люблю вас всех, мне жаль", - написал Сэм.

Чем известен Сэм Смит

Сэм Смит - популярный певец, получивший множество престижных музыкальных наград. Например, в 2015 году на 57-й церемонии "Грэмми" он одержал победу в четырёх номинациях: "Запись года", "Песня года", "Лучший новый исполнитель" и "Лучший вокальный поп-альбом".

Последняя его песня "Unholy" наделала шума в сети. Пользователи с нетерпением ждали релиза.

Кроме того, Смит - открытый гей. Он совершил каминг-аут в мае 2014 года.

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