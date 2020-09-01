Вы будете удивлены пристрастиями звезд.

Знаменитости рассказали, какие извращения в сексе им нравятся. Вы будете удивлены их предпочтениями.

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Актриса Ева Лонгория рассказывала, что ей нравится связывание. Когда-то ее связали шелковыми шарфами, и звезде понравилось быть покорной.

Рэпер Канье Уест не против того, чтобы ему в анальное отверстие засовывали палец. Об этом рассказывала его бывшая Эмбер Роуз.

Анджелина Джоли любит опасный секс. В одном из интервью она призналась, что во время соития схватила нож и порезала своего партнера. Он сделал то же самое в ответ. По словам актрисы, она чувствовала себя авантюристкой.

Рианне, например, нравится, когда ее шлепают. А вот Роберт Паттинсон любит облизывать подмышки своих девушек.

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Автор: Диана Могилевич