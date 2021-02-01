На фотографии можно оценить фигуру Седоковой.

Известная в России и в Украине экс-солистка "золотого состава" группы "ВИА Гра" Анна Седокова не устает радовать своих поклонников мегасексуальными фото.Читайте такжеВера Брежнева показала, как с мужем занимается спортом (фото)

В этот раз артистка на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором предстала в ультраобтягивающем топе, едва сдерживающем ее грудь. На камеру она позировала в джинсах.

На фотографии можно оценить фигуру Седоковой: у нее подтянутый животик и сочная грудь.

"Худеют, когда еда становится не самой главной радостью в жизни", - написала в посте Анна.

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Автор: УНИАН