Пышнотелая солистка группы KAZKA с обнаженной грудью показала, как нежится в ванной
14:37, 07 мая 2020Звезды
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Зарицкая взбудоражила воображение поклонников весьма пикантным фото.
Instagram Александра Зарицкая
Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила воображение поклонников весьма пикантным фото в своем Instagram.
Исполнительница разместила в фотоблоге откровенное видео, на котором запечатлена в ванной комнате. Артистка нежится в пене и демонстрирует подписчикам татуировки на ноге.
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"Как бы мне хотелось...... прийтись тебе по душе", – подписала ролик Зарицкая.
Поклонники остались в восторге от такой откровенности своего кумира. "Нестандартный контент в последнее время", "кайф", "какой бюст", "ты космически магическая, магнитичная", "ты прекрасна", "красотка".
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