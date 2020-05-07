Пышнотелая солистка группы KAZKA с обнаженной грудью показала, как нежится в ванной

Зарицкая взбудоражила воображение поклонников весьма пикантным фото.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила воображение поклонников весьма пикантным фото в своем Instagram.

Исполнительница разместила в фотоблоге откровенное видео, на котором запечатлена в ванной комнате. Артистка нежится в пене и демонстрирует подписчикам татуировки на ноге.

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"Как бы мне хотелось...... прийтись тебе по душе", – подписала ролик Зарицкая.

Поклонники остались в восторге от такой откровенности своего кумира. "Нестандартный контент в последнее время", "кайф", "какой бюст", "ты космически магическая, магнитичная", "ты прекрасна", "красотка".