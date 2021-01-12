Певица обнародовала фото с отдыха.

Известная певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото с отдыха в Дубаи.

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Девушка предстала в персиковом раздельном купальнике. Бюстгальтер украшен плетеной цепью, которую Санта надела на шею. А дополнила она такой летний образ солнцезащитными очками.

"Санточка, с каждым фото я удивляюсь какая же вы красавица", "Вы огромный пример для меня", "Заряжаете нереальной энергией, спасибо за это! Благодаря Вам хочется быть лучшей версией себя", - написали фанаты.

Стоит отметить, что на "Танцах со звездами" Санту прозвали черной пантерой. Так за девушкой и закрепилось это почетное звание.

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Автор: Диана Могилевич