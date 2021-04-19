Актриса съела целую порцию драников во время съемок одной из сцен фильма "Восемь подруг Оушена".

Шеф культового ресторана "Веселка" в Нью-Йорке Дима Марценюк рассказал, как Сандра Буллок съела целую порцию драников.

Это произошло во время съемок фильма "Восемь подруг Оушена", рассказал Марценюк в интервью ВВС.

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"В нашем ресторане снимают много фильмов. Я спрашивал себя: почему они приходят к нам и снимают ресторан за бешеные деньги. Мы не слишком в центре, не в слишком туристическом или историческом районе. А потом понял, что нас выбирают из-за нашей энергии, истории и вкусной еды", - размышляет шеф.

Как он рассказал, в последний раз в ресторане снимали "Восемь подруг Оушена" с Сандрой Буллок и Кейт Бланшетт.

"На столе были три блюда - блины с творогом, драники и вареники. По сценарию героиня Буллок разговаривает и ест. Были десятки дублей, и в каждом она съедала кусочек блюда. Так получилось, что пока сняли финальный дубль, она съела порцию дерунов", - рассказал Марценюк.

В целом, как сообщается, за семь лет шефства Дмитрий угощал своими пельменями, борщами и дерунами Киану Ривза, Маколея Калкина, Брэдли Купера, "агента 007" Дэниела Крейга и многих других.

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Автор: Екатерина Лиманская