155-килограммовая плюс-сайз модель снялась в поле с обнаженной грудью - фото

Архивной фотографией из серии, сделанной несколько лет назад на поле, знаменитость поделилась в своем Instagram.

Американская плюс-сайз модель Тесс Холлидей любит смелые фотосессии, несмотря на свой немаленький вес. Девушка весит 155 килограммов. Читайте такжеБывшая звезда Playboy Даша Астафьева снялась топлес (фото) Архивной фотографией из серии, сделанной несколько лет назад на поле, знаменитость поделилась в своем Instagram. В комментариях поклонники отметили, что Тесс отлично выглядит и что она - очень смелая девушка. Отметим, что вес девушки составляет 155 килограммов.

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