155-килограммовая плюс-сайз модель снялась в поле с обнаженной грудью - фото

16:10, 27 апреля 2020
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Instagram Тесс Холлидей
Instagram Тесс Холлидей

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Архивной фотографией из серии, сделанной несколько лет назад на поле, знаменитость поделилась в своем Instagram.

В комментариях поклонники отметили, что Тесс отлично выглядит и что она - очень смелая девушка. 

Отметим, что вес девушки составляет 155 килограммов. 

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