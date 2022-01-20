Девушка играет в театре в перерывах между тренировками и соревнованиями.

Самая сильная женщина планеты, украинка Ольга Лящук в программе "Випы и Топы" рассказала, что всегда любила "железо". Она с легкостью раздавливает бедрами арбузы и перетягивает многотонные бетономешалки.

Несмотря на это у Ольги есть много женственных платьев, и она любит играть в театре.

"Мне нужно было сыграть ту девочку, которая внутри меня осталась. Несмотря на то, что я люблю штанги и другое железо, у меня есть красивые платья, духи и разные девичьи безделушки", - откровенно призналась Ольга Лящук.

Напомним, Ольга Лящук в шоу "Україна має талант" раздавила бедрами пять арбузов за 30 секунд. Также она установила два новых рекорда.

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