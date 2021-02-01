Актриса позировала в бассейне.

Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram "мокрое" фото.

54-летняя звезда позировала в бассейне в черном смежном купальнике. Она слегка выгнулась, а волосы поднесла к волосам. Стоит отметить, что у Сальмы пышная грудь, которую она часто показывает в разных образах.

Кто такая Сальма Хайек:

За свою актёрскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах

Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль

Примерно в 2000 году Сальма Хайек основала продюсерскую компанию «Ventanarosa» и занялась производством фильмов и телевизионных проектов

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Автор: Диана Могилевич