Сальма Хайек показала грудь крупным планом
18:18, 16 августа 2020Звезды
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Актриса опубликовала новое фото.
Сальма показала фото / instagram.com/salmahayek
Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографию в купальнике.
На снимке звезда позирует у бассейна в раздельном бордовом купальнике и полосатых штанах. Звезда сделала сэлфи таким образом, что было видно ее грудь крупным планом.
Сальма показала фото / instagram.com/salmahayek
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