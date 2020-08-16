Сальма Хайек показала грудь крупным планом

Актриса опубликовала новое фото.

Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографию в купальнике. На снимке звезда позирует у бассейна в раздельном бордовом купальнике и полосатых штанах. Звезда сделала сэлфи таким образом, что было видно ее грудь крупным планом. Другие звездные новости: Известная телеведущая показала фигуру в бикини

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