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Сальма Хайек показала грудь крупным планом

18:18, 16 августа 2020
Звезды
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Сальма показала фото / instagram.com/salmahayek

На снимке звезда позирует у бассейна в раздельном бордовом купальнике и полосатых штанах. Звезда сделала сэлфи таким образом, что было видно ее грудь крупным планом.

Сальма показала фото / instagram.com/salmahayek

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Автор: Диана Могилевич

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