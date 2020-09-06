Актриса показала фигуру / instagram.com/rumerwillis
Известная актриса Румер Уиллис опубликовала в Instagram фотографию, где лежит на шезлонге.
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Звезда предстала в смежном черном купальнике, которые идеально подчеркнул ее фигуру. 32-летняя девушка выглядит достаточно эффектно. У нее подтянутая фигура и стройные ноги.
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