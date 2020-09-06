Румер Уиллис опубликовала новое фото.

Известная актриса Румер Уиллис опубликовала в Instagram фотографию, где лежит на шезлонге.

Читайте такжеНежное фото Пугачевой взбудоражило сеть

Звезда предстала в смежном черном купальнике, которые идеально подчеркнул ее фигуру. 32-летняя девушка выглядит достаточно эффектно. У нее подтянутая фигура и стройные ноги.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич