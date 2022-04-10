Рита Дакота расплакалась после того, как ее выселили с виллы.

Российскую певицу Риту Дакоту выселили с роскошной виллы на Бали, где она отдыхала вместе с ребенком и своим бойфрендом.

Дакота рассказала, что заселилась на эту виллу и сразу поняла, что это лучший дом, в котором она когда-либо жила. Но неожиданно ее с семьей попросили съехать с виллы.

"Это был самый лучший дом, в котором я жила за все свои 32 года. Не было в моей жизни еще ни разу места, где я чувствовала себя настолько дома", – сказала Дакота и расплакалась из-за такой новости.

Также певица рассказала, что эту виллу владельцы сдали французам. Возможно, владельцы выселили Дакоту с виллы из-за санкций, которые введены против России из-за войны в Украине.

Кто такая Рита Дакота

В 2007 году 17-летняя Рита приехала из Минска на московский кастинг сезона "Фабрика звезд". Девушка мечтала не о собственном участии, а ей хотелось показать диски со своей музыкой известным российским продюсерам. Риту пригласили участвовать в конкурсном отборе, и она не отказалась и успешно прошла кастинг.

На проекте она познакомилась со своим будущим супругом Владом Соколовский, в браке с которым у них родилась дочь Мия. Позже они развелись. Сейчас певица состоит в отношениях с Федором Белогаем.

Известно, что песни Дакоты покупают известные исполнители - Ёлка, Зара, Светлана Лобода. Рита является соавтором треков "Не нужна" и "Твои глаза".

Напомним, подобная ситуация была уже с Ольгой Бузовой. В Куршавеле Бузову "кинули" на миллион рублей из-за войны в Украине.

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