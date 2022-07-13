С началом полномасштабной войны Семенович активизировалась и поддержала политику Путина.

Артисткой Анной Семенович совсем недавно восхищались как в украинском, так и в российском шоу-бизнесе. Но все изменилось после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, спустя месяц после начала полномасштабной войны Семенович стала критиковать украинских артистов всего лишь за то, что они осуждают убийственную войну, которую развязала Россия на территории Украины.

"Есть артисты, которые очень некрасиво поступили и перешли на прямые оскорбления, что недопустимо. Возможно, и хорошо, что маски сорваны, и часть артистов показали свое истинное лицо. В нашей стране без них есть кому петь, делать это честно и от души", - заявляла певица.

Более того, она предложила заменить собой популярного в РФ Макса Барских после того, как он отказался выступать в стране-агрессоре. В то же время, артистка признает, что России будет очень тяжело под давлением санкций. Кроме того, Семенович выходит на антисанкционные митинги, защищая российских толстосумов.

Также Анна начала посещать раненых российских солдат в госпитале и поддержала Путина на концерте в поддержку развязанной РФ войны в Украине с циничным лозунгом "Мы за мир".

Ранее российская певица, экс-участница пруппы "Блестящие" Анна Семенович, которую называют секс-бомбой, засветилась в оккупированном Россией Крыму.

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