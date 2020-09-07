Риана засветила синяки / eastnews.ua
Известную певицу Рианну застукали возле одного из ресторанов в Санта-Монике.
Пока звезда ждала свой заказ, поклонники заметили на ее лице синяки, передает People.
Они переживают, чтобы певица вновь не стала жертвой домашнего насилия.
"Сейчас Рианна в полном порядке, но на прошлой неделе она упала со скутера и повредила лицо. К счастью, серьезных травм не было. Она быстро идет на поправку", - сообщил инсайдер из близкого окружения звезды.
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