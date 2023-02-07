Украинский журналист спросил у известного режиссера, жалеет ли он об интервью с диктатором, и считает ли Путина до сих пор "неоднозначной личностью", учитывая убийства украинцев.

Украинский журналист на одной из пресс-конференций встретился с режиссером Оливером Стоуном, который пять лет назад выпустил скандальный фильм о Путине. Диктатора он изобразил как "неоднозначную личность", призывая зрителей попытаться понять его позицию.

Режиссер услышал вопрос, но спешно удалился. В ответ на это журналиста попросили "быть корректным".

"Сейчас, бл*ть, время быть корректным? Сейчас время для вежливости? Этот человек снял фильм про Путина и не хочет отвечать!" - возмутился журналист.

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Пропагандисты уже успели об этом написать. Российские издания заявляют, что мужчина, обратившийся к Стоуну, якобы вообще не журналист.

"Известного американского режиссёра Оливера Стоуна попытался атаковать некий гражданин, который пытался устыдить Стоуна в том, что он снимал фильм о Путине. Тю. Надо было вообще требовать посадить Стоуна в тюрьму. Или лишить его американского гражданства. Как-то вяленько", - пишут пропагандисты.

Кто такой Оливер Стоун

Американский актер, продюсер, сценарист. Родом из Нью-Йорка. В 2015 году он познакомился с российским президентом Владимиром Путиным, а в 2017 году вышло его интервью с диктатором, в котором они обсудили ситуацию в Украине, отношения РФ и США, а также другие геополитические обстоятельства. Тогда Стоун заявил, что Путин - "неоднозначная персона", очевидно пытаясь его оправдать.

"Я не могу вам уверенно ответить, почему Путин напал на Украину. Во-первых, мы не знаем, что ему сказали. Действительно ли разведка давала ему правильные оценки? Возможно, он не был хорошо осведомлен о степени готовности украинцев к сотрудничеству с россиянами в Украине. Это могло быть одним из факторов того, что он неправильно оценил последствия вторжения. И не забывайте такую ​​вещь: у Путина был рак, и я думаю, он одолел его, но еще был изолирован во время ковида. Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я предполагаю, я не знаю точно", – сказал режиссер в одном из своих интервью уже после выхода фильма о Путине.

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