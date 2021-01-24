Телеведущая показала семейное фото.

Украинскую телеведущую и певицу Регину Тодоренко, которая уехала жить в Москву, раскритиковали за семейное фото.

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В Instagram она показала, как вместе с сыном чистит зубы. Также в кадр попал ее супруг Влад Топалов. На снимке Регина получилась не очень удачно. Это заметили и ее поклонники.

"Майкл выглядит эстетично, а вы... перебор с откровением на фото", "Не самая удачная фотка", "Регина, почему в "Орле и Решке" вы всегда были красоткой, а сейчас больше вот таких фото? Любящая семья - это супер, но мужчины любят глазами и привлекать их внимание будут яркие красивые женщины, а домашний вариант надоедает с годами", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич