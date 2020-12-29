Телеведущая отправилась в отпуск.

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко опубликовала в Instagram фотографию с отпуска.

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Девушка позировала на берегу моря в раздельном телесном купальнике. При этом фотограф стоял далеко от Тодоренко и сложилось впечатление, что она предстала без трусов.

"Трусы-невидимки", "Если синие, то в стирке", "Счастливые трусов не надевают", "А трусы ветром сдуло", - пошутили поклонники.

Чем известна Регина Тодоренко:

Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы

Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины

Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев

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Автор: Диана Могилевич