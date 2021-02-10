Телеведущая обнародовала новое фото.

Украинская телеведущая, которая уехала жить в Москву, Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она предстала в новом образе. Девушка позировала перед фотографом с розовыми волосами и черной полупрозрачной блузкой, сквозь которую просвечивался бюстгальтер. Дополнила Регина такой образ шляпкой.

"Не ожидала от себя такой шалости. Но как же это весело и увлекательно наблюдать за собой в новом образе", - написала Регина.

Фанаты в недоумении от нового образа телеведущей. Они не понимают, это парик или Регина действительно перекрасила волосы и подстриглась.

"Мне не нравится, не идёт вам", "Прикольный парик", "Регина, лучший ваш образ - это ваши длинные волосы родного цвета", "Ну, просто вау", - пишут фолловеры.

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Автор: Диана Могилевич