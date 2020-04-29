Оказавшаяся в центре скандала Регина Тодоренко нашла выход из ситуации - СМИ

Ведущая начала снимать фильм о домашнем насилии.

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко, судя по всему, нашла выход из тяжелой ситуации, в которой оказалась после громкого скандала из-за высказываний о домашнем насилии.

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Звезда "Орла и решки" решила, что спасение утопающей — дело ее собственных рук, и теперь снимает фильм о домашнем насилии, пишет издание Super.

К созданию фильма Регина подключила не только свои журналистские таланты, но и известных блогеров-феминисток. Одна из самых популярных инста-блогеров Александра Митрошина рассказала, что Тодоренко договорилась с ней на интервью для этого проекта, который, по ее словам, должен выйти уже в пятницу.

Правда, спустя некоторое время Митрошина сообщила, что беседа с Региной не состоится: ее менеджер позвонил и отменил съемки.

Как сообщал УНИАН, на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.