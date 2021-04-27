Украинская певица и телеведущая, которая уже несколько лет живет в России, Регина Тодоренко обнародовала в социальной сети Instagram новое фото с шоу "Маска".
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Девушка предстала в образе Фриды - с косичкой, цветами на голове и монобровью. Также она надела белое платье с цветочным принтом. При этом такой образ совсем не понравился ее поклонникам.
"Регина, почему ты соглашаешься на такие образы. Этим ты вызываешь противоречивые отзывы о себе. Ты же умничка, а не дурочка", "У Фриды ещё усы были. Образ неполный получился", "Что там курят стилисты?", "Почему вас так стали делать, как клоуна, вы же красивая женщина?", - пишут фанаты.
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